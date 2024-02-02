تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية

دعت شرطة أبوظبي، صباح اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع إكس.
وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
#عاجل | #تنبيه#شرطةأبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/HGbZ4IpYRW— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 2, 2024