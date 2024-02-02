تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية

دعت شرطة أبوظبي⁩، صباح اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع إكس.

وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.