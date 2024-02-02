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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية

شرطة أبوظبي
2 فبراير 2024 09:19

دعت شرطة أبوظبي⁩، صباح اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع إكس.

وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحذر
شرطة أبوظبي
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