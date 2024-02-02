أمطار الخير على مناطق متفرقة في الدولة

هطلت صباح اليوم، أمطار خفيفة، على مناطق متفرقة في الدولة، نتيجة تعمق المنخفض الجوي، وامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وهطلت أمطار خفيفة على مدينة شخبوط والوثبة بأبوظبي، والمرفأ والشارقة والفجيرة وغيرها من المناطق في الدولة. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على موقع "إكس".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.