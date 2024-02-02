اتفاقية تعاون بين كلية ليوا وبرجيل القابضة

وقعّت كلية ليوا في أبوظبي اتفاقية تعاون مع برجيل القابضة، وذلك على هامش فعاليات معرض الصحة العربي والذي اختتم فعالياته في دبي، حيث يركز التعاون على اطلاع الأجيال الجديدة وربطهم بشكل مباشر بالتكونولوجيا الطبية الحديثة وتنمية معارفهم وجعلهم محترفين في مجالات الرعاية الصحية.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث العلمية المشتركة، وتدريب الطلبة، والمشاركة في تنظيم مؤتمرات وندوات علمية وأنشطة وفعاليات تساهم في دعم تميز قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبو ظبي والدولة.



وقد شهد التوقيع كلٌ من البروفيسور محمد محجوب ضياف رئيس كلية ليوا والبروفيسور هاني القاضي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبروفيسور ماكسيم مرعب عميد كلية العلوم الطبية والصحية والسيد مشعل الشامسي مدير العلاقات المجتمعية في الكلية، ومن جانب برجيل القابضة سفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة، ود. تهاني القادري مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية.



ومن جانبه، أكد البروفيسور ماكسيم مرعب عميد كلية العلوم الطبية والصحية في كلية ليوا، على اعتزاز الكلية بهذا التعاون المثمر مع مجموعة برجيل القابضة التي تمثل أحد أهم الشركات المرموقة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة، حيث تتيح هذه الاتفاقية للجانبين تعزيز التعاون في عددٍ من المجالات المرتبطة بالتدريب الميداني للطلبة في مختلف فروع مؤسسة برجيل بما يفتح أمامهم آفاقاُ واسعةُ للتعرف على طبيعة العمل في مختلف الأقسام والإدارات ذات العلاقة بقطاع الرعاية الصحية وكذلك توظيف الخبرات المشتركة للجانبين في تنظيم الندوات والمؤتمرات والمشاركة في مشاريع بحثية تتناول بالرصد والتحليل عدداً من القضايا التي تواجه هذا القطاع.



وأشار إلى أن كلية العلوم الطبية والصحية في كلية ليوا تزخر بمجموعة من أعضاء هيئات التدريس والباحثين المتخصصين الذين يمتلكون خبرات متميزة في هذا القطاع الحيوي، بما يُثري التعاون مع برجيل القابضة بما تمتلكه أيضاَ من كوادر طبية متخصصة، ومن خلال هذا التعاون والتنسيق يمكن للجانبين تقديم إسهامات بارزة لدعم تطور القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي والدولة.



ومن جانبها أكدت د.تهاني القادري مدير التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة على أهمية هذه الاتفاقية بين الجانبين حيث يمكن لهما توظيف خبراتهما المميزة في قطاع الرعاية الصحية لتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة في هذا القطاع بما يخدم استراتيجية إمارة أبوظبي والدولة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، حيث تمتلك برجيل القابضة سلسلة من المراكز الطبية المتخصصة التي يمكنها استقطاب الطلبة للتدريب والتوظيف، كما تساعد هذه الاتفاقية في تنظيم مؤتمرات علمية وورش تطبيقية وندوات متخصصة.