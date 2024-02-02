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علوم الدار

فريق من جامعة الإمارات يبتكر مشروع "الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية"

فريق من جامعة الإمارات يبتكر مشروع "الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية"
2 فبراير 2024 12:04

عمل فريق طلابي من كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على مشروع بعنوان " الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية - Smart PV. Solar Panel "، لتحقيق الاستدامة والمساهمة في تطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، لإيجاد حل مبتكر للطاقة النظيفة، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز مساهماتها في الطاقة النظيفة.

وقال الدكتور فادي النجار الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات والمشرف على الفريق: " إن آلية المشروع مستوحاة من ذكاء الطبيعة في اختيار الجينات الأنسب للتعامل مع عوامل البيئة المختلفة، والتأقلم مع أي تغيرات تطرأ فيها، وفي هذا المشروع قمنا بتصميم نظام ذكي لتحسين توزيع الألواح الشمسية، وتحديد اتجاهها المناسب في المناطق الواسعة كالصحراء، ويعتمد المشروع على زيادة كفاءة توليد الطاقة الشمسية باستخدام خوارزميات اختيار الجينات المميزة في تحديد توزيع الألواح الشمسية، والذي يمكن أن يثبت فعاليته في زيادة إنتاج الطاقة من المنشأة الشمسية، في ظل ظروف بيئية مختلفة".

وأضاف أن استخدام خوارزميات الجينات في التعامل مع مشكلة تحديد اتجاه الألواح الشمسية سيمهد إلى تحديد الزاوية المثالية للألواح الشمسية، والذي يزيد من التقاط ضوء الشمس إلى الحد الأقصى، وليس ذلك فحسب بل يؤثر أيضًا على نمط التصميم العام للألواح وموضعها، كما يقلل هذا الأسلوب بشكل فعال من تراكم تركيز الحرارة وتراكم الغبار على الألواح من خلال التحكم في تدفق الرياح، وبالتالي المساهمة في كفاءة النظام وطول عمره بشكل عام، ويمثل هذا التكامل بين التحسين المستوحى من المواد الحيوية، والميزات العملية والمبتكرة، تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

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من جهتها قالت الطالبة مريم خالد محمد الكويتي عضو الفريق، إن مشروع الألواح الشمسية الكهروضوئية - PV. Solar Panel ، بتصميمه المبتكر هو تكامل التحكم الآلي، والذي يساهم في تحقيق الكفاءة وسهولة الاستخدام، بما يعزز من إحداث تأثير دائم على المجتمع والبيئة.

ويضم الفريق أيضا، شما النيادي و ناصر الساعدي وأحمد الشامسي.

المصدر: وام
الألواح الشمسية
تكنولوجيا المعلومات
جامعة الإمارات
الطاقة المتجددة
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