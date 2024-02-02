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لجنة رؤساء اللجان في "الوطني" تنتخب سعيد العابدي رئيساً ومحمد اليماحي مقرراً

لجنة رؤساء اللجان في "الوطني" تنتخب سعيد العابدي رئيساً ومحمد اليماحي مقرراً
2 فبراير 2024 14:12

انتخبت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الجمعة، سعيد راشد العابدي رئيساً للجنة، ومحمد أحمد اليماحي مقرراً بالتزكية.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة للمجلس كل من الدكتور أحمد عيد المنصوري، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، ومريم ماجد بن ثنية.

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وتختص لجنة رؤساء اللجان بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
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