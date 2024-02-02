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علوم الدار

"الوطني" يناقش سياسة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي
2 فبراير 2024 15:14

يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير الجاري، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

ويناقش المجلس خلال الجلسة التي تعقد في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، الموضوع المطروح ضمن محاور سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

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وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية"، كما سيطلع على التقارير الواردة من اللجان الدائمة للمجلس بشأن مستجدات أعمالها.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
القطاع الصحي
المواطنين
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