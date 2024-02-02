"الأرصاد" يكشف توقعاته لحالة الطقس خلال اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 19:00 اليوم الجمعة 02/02/2024. وفق الحساب الرسمي للأرصاد عبر موقع إكس، اليوم.

رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 19:00 اليوم الجمعة 02/02/2024.#تنبيه #تنبيه_الغبار #المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/DMOVavpYUZ — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 2, 2024