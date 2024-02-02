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"الأرصاد" يكشف توقعاته لحالة الطقس خلال اليوم

"الأرصاد" يكشف توقعاته لحالة الطقس خلال اليوم
2 فبراير 2024 15:26

توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 19:00 اليوم الجمعة 02/02/2024. وفق الحساب الرسمي للأرصاد عبر موقع إكس، اليوم.

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أمطار على الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
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