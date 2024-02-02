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حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء بمناسبة عودة ضاحي خلفان من رحلة العلاج خارج الدولة

حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء بمناسبة عودة ضاحي خلفان من رحلة العلاج خارج الدولة
2 فبراير 2024 15:55

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مأدبة الغداء التي أقامها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في منطقة الخوانيج، بمناسبة عودة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، من رحلة العلاج خارج الدولة.

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حضر المأدبة، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في دبي.

العلاج
حمدان بن محمد
ضاحي خلفان
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