تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، السائقين إلى توخر الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية جراء تشكل الغبار.

وقالت، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة".

كما دعت الشرطة إلى "عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد بهبوب "رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة".

وأضاف المركز، على منصة "إكس"، أن تلك الرياح "تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 15:30 حتى الساعة 19:00 اليوم الجمعة 02/02/2024".