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علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
2 فبراير 2024 17:25

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر، مثيرة الغبار والأتربة وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س.الخليج العربي شديد الاضطراب .فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:53، والجزر الأول عند الساعة 23:36.
بحر عمان مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 16:47 والمد الثاني عند الساعة 02:18 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثاني عند الساعة 20:02.

 

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المصدر: وام
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