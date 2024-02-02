محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال، الذي أقامه سعيد بن منانه غدير الكتبي، بمناسبة زفاف نجلي المرحوم محمد سعيد بن منانه الكتبي، سعيد إلى كريمة أحمد سعيد بن منانه الكتبي، وهزاع إلى كريمة عمر خليفة بن عابد المرّي في دبي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للعريسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال، حيث هنأ سموه العريسين وذويهما، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن منانه غدير الكتبي بمناسبة زفاف نجلي المرحوم محمد سعيد بن منانه الكتبي، «سعيد» إلى كريمة أحمد سعيد بن منانه الكتبي، و«هزاع» إلى كريمة عمر خليفة بن عابد المري.

وحضر الحفل - الذي أقيم في منطقة الليسيلي - المرموم في دبي، عدد من أعيان البلاد ووجهاء القبائل والمسؤولين والشخصيات والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، العرسان وأقاربهم، مباركاً لهم هذه المناسبة السعيدة داعياً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهم الذرية الصالحة، تخلل الحفل، أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية.