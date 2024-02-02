وفد الشرطة السعودية يطلع على «المدينة الآمنة» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من الشرطة السعودية على الإنجازات التطويرية في مركز المدينة الآمنة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المنظومة الأمنية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ورحب العميد مهندس طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، بالوفد الزائر برئاسة العميد فهد بن محمد الذويبي مساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن في الشرطة السعودية، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي وأهمية التعاون بين الجهتين وإجراء مقارنة معيارية، للنهوض بالعمل الأمني، لتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة.

وعرض الرائد المهندس حمد علي الحمادي من مركز المدينة الآمنة أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي بالمجال المروري ضمن ثلاث منظومات وهي: منظومة تنبيه السائقين، ومنظومة السائق الخطر، ومنظومة المخالفات الرقمية، مشيراً إلى أنها حققت نتائج متميزة في تقديم مخرجات دقيقة وبسرعة عالية، بما يعزز أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار. واطلع الوفد الضيف في جولة تعريفية على المركز، والذي يتضمن غرفة مراقبة البنية التحتية (NOC Room)، وخدمة العملاء (Help Desk)، واستمع لشرح حول مجسم منظومة الأحوال الجوية المتقلبة. وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية، وجرى في ختام الزيارة تسليم الوفد درعاً تذكارية.