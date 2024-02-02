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مليون مستفيد من أنشطة «مجتمعية شرطة أبوظبي»

جانب من إحدى ورش التوعية (من المصدر)
3 فبراير 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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استفاد أكثر من مليون وثلاثمئة ألف من أفراد المجتمع من فعاليات وأنشطة ومشاركات إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال العام الماضي 2023.
وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، اهتمام الإدارة بتقديم خدمات متميزة للجمهور، وفق أفضل الممارسات المتطورة، لافتاً إلى أهمية تعاون الجمهور مع الشرطة في مواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.
وأوضح أن الإدارة عززت جهودها، وخصوصاً من خلال قسم توعية المجتمع في تنويع وسائل التوعية المقدمة للجمهور، وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية، والزيارات وإرسال الرسائل النصية، وإقامة المجالس المجتمعية وبرامج وورش التوعية، والمبادرات المجتمعية والفعاليات، بما يعزز زيادة الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع.
وأشار إلى عقد 23 مجلساً مجتمعياً، خلال 2023 في أبوظبي والعين والظفرة، لتعزيز التواصل البناء مع أبناء المجتمع، والشراكة المجتمعية، وترسيخ المواطنة الإيجابية وقيم الولاء والانتماء للوطن.
وأكد أهمية الدور الريادي للمجالس من خلال مناقشة مختلف القضايا في الارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد، وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية، ومناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع، مثل المحتوى الرقمي وأثره على المجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، ورعاية الأحداث وإعادة الاندماج المجتمعي، والمواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة.
كما عقدت إدارة الشرطة المجتمعية 355 محاضرة، وورشة توعوية في مختلف الموضوعات، ومنها مكافحة التنمر، وتعزيز أمن الأسرة، والتسامح، والتوعية بمخاطر الشبكة العنكبوتية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتحذير من تأثير الألعاب الإلكترونية، وكيفية حماية الطفل وتنفيذ 787 زيارة ومشاركة ركزت على توعية العمال. ونظمت حملات ميدانية توعوية ومبادرات مجتمعية.

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