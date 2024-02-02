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علوم الدار

فريق طلابي يبتكر ألواحاً شمسية كهروضوئية ذكية

أعضاء الفريق البحثي (من المصدر)
3 فبراير 2024 01:35

العين (الاتحاد)

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عمل فريق طلابي من كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة على مشروع بعنوان «الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية -Smart PV. Solar Panel»، لتحقيق الاستدامة والمُساهمة في تطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، لإيجاد حلٍّ مُبتكر للطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الجامعة في تعزيز مساهماتها في الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور فادي النجار - الأستاذ المشارك بقسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات أن «آلية المشروع مُستوحاة من ذكاء الطبيعة في اختيار الجينات الأنسب للتعامل مع عوامل البيئة المختلفة، والتأقلم مع أي تغيرات تطرأ فيها».
وأضاف: «في هذا المشروع قمنا بتصميم نظام ذكي لتحسين توزيع الألواح الشمسية، وتحديد اتجاهها المناسب في المناطق الواسعة كالصحراء، حيث يعتمد المشروع على زيادة كفاءة توليد الطاقة الشمسية باستخدام خوارزميات اختيار الجينات المُميّزة في تحديد توزيع الألواح الشمسية، والذي يمكن أن يُثبت فعاليته في زيادة إنتاج الطاقة من المنشأة الشمسية، في ظلِّ ظروف بيئية مختلفة».
فيما أشارت الطالبة مريم خالد محمد الكويتي، إلى أن مشروع الألواح الشمسية الكهروضوئية - PV. Solar Panel، بتصميمه المُبتكر هو تكامل التحكم الآلي، والذي يساهم في تحقيق الكفاءة وسهولة الاستخدام. بما يعزز من إحداث تأثير دائم على المجتمع والبيئة، ويتكون الفريق من: شما النيادي، وناصر الساعدي، وأحمد الشامسي.

جامعة الإمارات
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الألواح الشمسية
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الطاقة الكهروضوئية
الألواح الكهروضوئية
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