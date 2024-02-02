«الشارقة للتعليم الخاص» تشارك في معرض بريطاني

الشارقة (وام)

شاركت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم «بت» في العاصمة البريطانية لندن، والذي يعد أحد أكبر المعارض الدولية التي تقام سنوياً بهدف عرض أحدث برامج وتكنولوجيا التعليم.

وتأتي مشاركة الهيئة إلى جانب مشاركة 6 جهات حكومية وشبه حكومية، منها جامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، ومركز إكسبو الشارقة

ترأس وفد الهيئة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووفرت خلال مشاركتها منصة للحوار والتفاعل لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة الشارقة لخدمة وتطوير التعليم ومواكبة أحدث التطورات والبرامج التكنولوجية وإبراز مكانتها التعليمية والثقافية والقفزة النوعية التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد الحوسني أن هذه المشاركة تعكس التزام الهيئة باعتماد أحدث التقنيات في عمليات التعلم والتعليم، وتأكيدها وقناعتها الراسخة بأهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتحفيز الطلاب.

وعلى هامش المعرض، أبرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بحضور علي الحوسني، ودان ساندهو، المدير التنفيذي لشركة أي دي تي الشرق الأوسط للاستشارات التعليمية، اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك فيما يتعلق بتحسين أنظمة التقييم وتنفيذ عمليات الرقابة والمراجعة في المجال التعليمي، وتنفيذ زيارات مراجعة جودة أداء المدارس ضمن برنامج «إتقان» في دورته الثانية لعدد من المدارس الخاصة في إمارة الشارقة.

ونظم «شراع» ورشة بعنوان: «تميّز في التكنولوجيا التعليمية: رعاية الشركات الناشئة والابتكار في الشارقة»، وسلطت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الضوء على دور المدينة في توفير المحتوى ذي الصلة بالمعرفة باستخدام التكنولوجيا، قبل أن تختتم الجهات المشاركة بورشة جماعية تحت عنوان «الشارقة مركزاً تعليمياً إقليمياً» دار خلالها نقاش حول الجهود المبذولة في الإمارة للارتقاء بمستوى التعليم.