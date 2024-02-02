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تعاون بين أميركية الشارقة و«كلية بالسيلي» في كندا

تعاون بين أميركية الشارقة و«كلية بالسيلي» في كندا
3 فبراير 2024 01:35

الشارقة (وام)

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وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة مذكرة تفاهم مع كلية بالسيلي للشؤون الدولية في مدينة واترلو في كندا، أمس الأول في حرم الجامعة، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات الدراسات الدولية، والحوكمة العالمية والدبلوماسية.
ووفق المذكرة، تتعاون المؤسستان في مجالي البحث والتطوير، وإطلاق مبادرات توفر للطلبة فرص تعلم أكاديمية وتجريبية دولية.
وقع الاتفاقية الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتورة آن فيتزجيرالد، مديرة كلية بالسيلي للشؤون الدولية، بحضور رادها كريشنا بانداي، سفير كندا لدى الدولة، والدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة في الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور محمود عنبتاوي، عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة، وكبار مسؤولي المؤسستين.
وقال الدكتور لورسن إن مذكرة التفاهم مع كلية بالسيلي للشؤون الدولية تعد خطوة مهمة نحو إثراء التجربة التعليمية لطلابنا، خاصة الذين يتخصصون في مجال الدراسات الدولية على مستوى الماجستير والبكالوريوس في كلية الآداب والعلوم في الجامعة.

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الجامعة الأميركية في الشارقة
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