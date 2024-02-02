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علوم الدار

حصول أول طالب إماراتي على منحة «ينشينج» في جامعة بكين

عبدالله الحميري
3 فبراير 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن فوز الطالب عبدالله سعيد الحميري، من دفعة عام 2024، بمنحة ينشينج من أكاديمية ينشينج في جامعة بكين، ليكون أول طالب إماراتي يحصل على هذه المنحة. ويسعى الحميري إلى نيل درجة الماجستير في الدراسات الصينية باختصاص السياسة والعلاقات الدولية، ابتداءً من سبتمبر من هذا العام، ليكون الطالب التاسع من جامعة نيويورك أبوظبي الذي يحصل على منحة ينشينج.
وبرنامج الشباب المتفوق هو مبادرة تديرها وزارة التعليم الصينية، وهو يقدم منحاً ممولة بالكامل للطلاب الدوليين الذين يرغبون في إكمال دراستهم في الصين. ويتم تقييم المرشحين بحسب التحصيل الأكاديمي، والإمكانات القيادية، والخبرة الدولية، والأهداف طويلة المدى.
وحصل الحميري على درجة البكالوريوس في البحوث الاجتماعية والسياسات العامة والعلوم السياسية من جامعة نيويورك أبوظبي، وهو يشارك بشكلٍ فعال في المؤسسات المعنيّة بالشؤون الدولية والخارجية في دولة الإمارات، مثل التدريب في السفارة الإماراتية في بكين، وقنصليتها في نيويورك، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف. كما يُجري حالياً بحثاً حول الدبلوماسية الصينية تجاه الطاقة في الخليج العربي.

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