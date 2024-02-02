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علوم الدار

«طرق دبي» تنظم لقاء مجلس الشركاء السنوي

جانب من فعاليات لقاء مجلس الشركاء السنوي (وام)
3 فبراير 2024 01:35

دبي (وام) 

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لقاء مجلس الشركاء السنوي في مركز أبحاث وابتكارات التنقل التابع لها في جامعة برمنجهام دبي بحضور 60 مشاركاً منهم 30 شريكاً للهيئة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعمل بالشراكة مع الهيئة وتُسهِمُ في تقديم الخدمات إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.
وقالت فاطمة المندوس، مديرة إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات «يهدف اللقاء السنوي لشركاء الهيئة، المتمثلين في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى توسيع التواصل بين الهيئة وشركائها لتقوية أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، والتأكيد على العمل الجماعي لتحقيق عددٍ من المبادرات المشتركة والمساهمة في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة بما يخدمُ المصلحة العامة ويُعَزِّزُ باقة خدمات الهيئة لإسعاد متعامليها أفراداً ومؤسسات».

طرق دبي
دبي
الإمارات
هيئة الطرق والمواصلات
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