«تريندز» يطلق خطته الاستراتيجية لعام 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خطته الاستراتيجية لعام 2024، التي تؤكد العالمية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ومساراته المتعددة، فيما كشف عن شعاره الجديد الذي يشدد على الاستمرارية والتكامل والتطور، والحداثة، والجاهزية، والعالمية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في القاعة الكبرى بمقرة في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، وجمع من الباحثين والإعلاميين، حيث تم استعراض خطة واستراتيجية المركز للعام 2024، والتي تتضمن برامج وبحوثاً وأنشطة وفعاليات مبتكرة تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتساهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.

وتركز خطة «تريندز» للعام 2024 على أربعة محاور رئيسة، هي تمكين الشباب وتعزيز دورهم، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والفريدة، وتعزيز دور «مجلس شباب تريندز»، وتولي الشباب المواطنين إدارة القطاعات والإدارات المختلفة داخل المركز.

أما المحور الثاني فهو توسيع نطاق البحث العلمي، حيث يعمل المركز على توسيع نطاق البحث العلمي، وذلك من خلال إضافة مسارات جديدة إلى برامج البحث العلمي الحالية، وتعزيز برامج التدريب، وإدارة المشاريع التي تم تدشينها مع مطلع العام، وإطلاق منصة «صانعو المحتوى البحثي».

ويسعى المحور الثالث إلى تعزيز الحضور الدولي لـ«تريندز» من خلال مكاتبه الخارجية في كل من القاهرة والرباط ودبي، وتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات العالمية، وتوسيع وتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية، وافتتاح مكاتب جديدة.

أما المحور الرابع فهو الإعلام، الذي يشكل مرآة «تريندز» وصوته إلى الجمهور، حيث سيتم تعزيز دور مكتب الاتصال الإعلامي، وتطوير عمله من خلال إدخال تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي والميتافريس، وغيرها من أجل إيصال صوت ودراسات وبحوث تريندز إلى أبعد مدى، وتعزيز مختبر تريندز الذكي، واستديو تريندز المتكامل الذي تم إنشاؤه وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي، وتعزيز «بودكاست تريندز» إضافة إلى تفعيل شراكاته الإعلامية مع الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز: إن خطة المركز للعام 2024 جاءت لتواكب الذكرى العاشرة للتأسيس، حيث أطلق المركز شعاره الجديد، والذي يعكس هويته الجديدة، مشيراً إلى أن الشعار الجديد يحتوي رموزاً تؤكد العالمية والجاهزية والاستمرارية والتكامل والتطور والحداثة.

وأضاف: أن الشعار الجديد يعكس هويتنا الجديدة واستعدادنا لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتابع: أن خطة «تريندز» الاستراتيجية لعام 2024 تركز على أربعة محاور رئيسة، هي تمكين الشباب المواطن، وتوسيع نطاق البحث العلمي، وتعزيز الحضور الدولي، وتعزيز دور الإعلام، مشيراً إلى أن هذه المحاور أساسية لتحقيق أهدافنا ورسالتنا.