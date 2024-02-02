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علوم الدار

«شباب غرفة عجمان» يشارك في فعاليات مختبر الشباب

خلال مشاركة وفد شباب غرفة عجمان (وام)
3 فبراير 2024 01:35

عجمان (وام)

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شارك مجلس شباب غرفة عجمان، في فعاليات الدورة الثالثة لمختبر الشباب، الذي ينظمه مجلس عجمان للشباب في مركز عجمان الإبداعي في منطقة الصفيا، وتستمر حتى الرابع من فبراير الجاري.
وأثنت مريم محمد سعيد النعيمي رئيسة مجلس شباب غرفة عجمان، على تنوع فعاليات ومشاركات مختبر الشباب وتوفير منصة تفاعلية، لتمكين ودعم الشباب وتحفيزهم على اكتساب المهارات، والتعرف على العديد من المجالات الريادية والمبتكرة، مشيرة إلى أن فعاليات المختبر اكتسبت أهمية خاصة، بالتزامن مع تنظيم أسبوع ريادة الأعمال 2024 الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

غرفة عجمان
عجمان
الإمارات
مجلس عجمان للشباب
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