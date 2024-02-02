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«ساعة مع عامل النظافة».. مبادرة نظمتها بلدية دبي و«دلسكو»

متطوعون مشاركون في المبادرة (من المصدر)
3 فبراير 2024 01:36

دبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية دبي ومجموعة «دلسكو»، مبادرة « ساعة مع عامل النظافة»، وهي مبادرة تطوع مجتمعي ميداني في مجال نظافة المدينة والحفاظ على استدامتها البيئية المحلية، وذلك من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية لأفراد المجتمع بالمساهمة بمهام تنظيف المناطق الصحراوية وغيرها في الإمارة. وتأتي هذه الشراكة احتفالاً بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين في الإمارات الذي يوافق 4 فبراير 2024.
وشارك أكثر من 170 متطوعاً لدعم مبادرة بلدية دبي « ساعة مع عامل النظافة»، وقام المتطوعون بتنظيف بحيرة الفلامنجو في القدرة دبي، والتي يزورها الآلاف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وبالتنوع الآسر للحياة البرية المدهشة، وقد مثّل المتطوعون 9 شركات بما فيها كوكا كولا وشويترامز وداو كيمكال آي ام اي ايه جي ام بي اتش -فرع دبي، ومدينة إكسبو دبي وفندق بولمان الشارقة وسلايسز لخدمات التموين ومدرسة نكست جينيريشن، والذين شاركوا في هذه المبادرة يداً بيد مع 70 موظفاً من مجموعة دلسكو وبلدية دبي.
وقام المتطوعون بجمع أكثر من 100 كيس تحتوي على 20% من النفايات العامة و 80% من النفايات القابلة لإعادة التدوير، وقد تم جمع النفايات بواسطة حافلة دلسكو لإعادة التدوير الشهيرة وتم إرسالها إلى منشأة دلسكو لفرز واسترداد المواد ليتم تحويلها إلى موارد تستفيد منها البيئة والشركات.
وعززت  المبادرة من سعادة فئة عاملي النظافة، وغرست قيم المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين ضمن أجواءٍ من السعادة والطاقة الإيجابية، مع مشاركة مميّزة من شخصية نظّوف الذي يجسد شخصية مهندس النظافة في بلدية دبي، وشخصية بيردي الذي يجسد شخصية المساعد البيئي في دلسكو.
وصرح جون غرينجر، المدير التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: « نفخر بانضمام الكثير من المتطوعين من عدة جهات إلى فريق بلدية دبي ومجموعة دلسكو، لدعم جهود التنظيف التي نقوم بها في منطقة بحيرة القدرة اليوم، وإننا نشهد عدداً متزايداً من الأفراد والمنظمات الذين يهتمون بشدة بالحفاظ على البيئة».

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