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عبدالله بن زايد وسيغريد كاج يبحثان تعزيز الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني

عبدالله بن زايد وسيغريد كاج يبحثان تعزيز الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني
2 فبراير 2024 21:31

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سبل تعزيز آليات إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني الشقيق بشكل مكثف وآمن ومستدام.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في أبوظبي سعادة سيغريد كاج حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما بحث سموه وسعادة سيغريد كاج، الدور المهم والحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» وأهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لأداء مهامها والمتمثلة في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بسعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها التزام دائم وراسخ وتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتدعم بشكل كامل جهود المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ومساعيها النبيلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في غزة.

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وأشار سموه إلى أن الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.
وجدد سموه التأكيد على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحماية كافة المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

كما أكد سموه على أهمية دور الأمم المتحدة، بالشراكة مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين».
حضرت اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
سيغريد كاج
قطاع غزة
غارات إسرائيلية على قطاع غزة
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