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علوم الدار

M42 و«جريت أورموند ستريت» يتعاونان لترسيخ تميز الرعاية الصحية للأطفال

مسؤولو الجانبين عقب التوقيع (من المصدر)
3 فبراير 2024 01:35

دبي (الاتحاد)

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وقعت M42، اتفاقية شراكة مع مستشفى جريت أورموند ستريت، أحد مستشفيات الأطفال الرائدة على مستوى العالم ويقع في لندن، وتمهد هذه الشراكة لتعاون الجانبين لإطلاق مبادرة تعليمية مبتكرة لتحسين الرعاية الحرجة والمعقدة للأطفال في المنطقة، مع تركيز مبدئي على مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، والرائد في رعاية صحة الأطفال في الإمارات.
وقال أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة M42: من خلال الجمع بين حلول مستشفى جريت أورموند ستريت العالمية مع حلولنا الصحية المبتكرة، نتمكن من تحقيق التغيير المنشود، ونرسخ إمكاناتنا السريرية والتشغيلية، ونمضي قدماً نحو وضع معايير جديدة كلياً لتميز رعاية صحة الأطفال.
من جانبه قال كريستوفر روكنباخ، العضو المنتدب للشؤون الدولية والتجارية في مستشفى جريت أورموند: «فخورون بعلاقتنا الوثيقة منذ فترة طويلة مع دولة الإمارات، ويسعدنا تعزيز التزامنا بخدمة المنطقة بالتعاون مع شريك مرموق مثل M42. ونتطلع قدماً للمساهمة في تحسين صحة الأطفال في ضوء هذا التعاون».
وأشار عمر النقبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: « لاشك أن تعاوننا هذا يمثل دلالة على التزامنا بتقديم أرقى مستويات الرعاية للأطفال في دولة الإمارات، وحرصنا على منحهم أفضل مستويات الرعاية الممكنة».

الرعاية الصحية
جريت أورموند ستريت
الإمارات
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