«ايدج» و«L3Harris» تفتتحان مركز خدمة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس افتتاح مركز معتمد جديد لصيانة أنظمة «ويسكام» في مركز التميز الكهروضوئي التابع لشركة «إرث»، التابعة لمجموعة «ايدج»، في أبوظبي.

ويشكل مركز الصيانة المتطور ثمرة تعاون بين «إيرث» و«L3Harris Technologies» (بورصة نيويورك: LHX)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع أنظمة التصوير والاستشعار.

وسيتم إدارة وتشغيل مركز الخدمة المعزز الذي تبلغ مساحته 33 ألف قدم مربع عبر فريق من المواطنين الإماراتيين المتخصصين والمدربين محلياً، وسيتم تجهيزه بالأدوات والموارد والتكنولوجيا اللازمة لصيانة أنظمة «ويسكام إم إكس» التي تديرها القوات المسلحة لدولة الإمارات وغيرها من العملاء الإقليميين.

ومن خلال الجمع بين الخبرة المحلية وجاهزية تنفيذ المهام لدى «ايدج»، ستعمل المنشأة على تعزيز القدرات التشغيلية للعملاء، وتحسين متوسط الوقت بين حالات التوقف، وتقليل أوقات إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: «حققنا إنجازاً مهماً اليوم عبر افتتاح مركز الصيانة المعتمد الرئيسي لأنظمة «ويسكام» في دولة الإمارات، والذي يعزز تعاوننا مع L3Harris لدعم عمليات الصيانة والإصلاح في قطاع الدفاع والأمن الوطني محلياً وعالمياً. ويتيح مركز الصيانة أيضاً لمستخدمينا النهائيين الاستفادة من مرافق شركة «إيرث» المتميزة وحلولها المتطورة، إلى جانب الخدمات التكنولوجية والهندسية واللوجستية الفائقة التي تتمتع بها “L3Harris”. ويلتزم المركز بتقديم أفضل الحلول لتعزيز قدراتنا في مجال الأمن الوطني والدفاع».

وستتولى «إيرث» إدارة المنشأة بشكل مشترك مع «L3Harris» ضمن مركز التميز الكهروضوئي، وهو أحد المراكز الرائدة عالمياً في صيانة أنظمة الاستشعار والتصوير. ويعكس هذا الافتتاح التزام «ايدج» ببناء شراكات استراتيجية، حيث تستفيد من مكانتها شركة رائدة إقليمياً في التقنيات المتقدمة في قطاع الدفاع.