شراكة بين «صحة أبوظبي» و«مصدر» و«إكس لايف ساينسز» و«ثيرمو فيشر ساينتيفيك»

أبوظبي (الاتحاد)

على هامش مشاركتها في معرض الصحة العربي 2024، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي والمركز العالمي للأعمال والتكنولوجيا، و«إكس لايف ساينسز»، الشركة السويسرية التي تركز على تطوير القيمة وتسويقها لمشاريع بحوث التقنيات الحيوية والطبية الواعدة في مراحلها الأولى، و«ثيرمو فيشر ساينتيفيك»، الشركة الرائدة عالمياً في خدمة العلوم وتمكين العملاء من تعزيز صحة العالم وسلامته. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الشركاء مع دائرة الصحة - أبوظبي لتمكين الابتكارات ودعمها ضمن قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، علاوة على دفع عجلة البحوث والدراسات السريرية، وتطوير منظومة اقتصادية لدعم الشركات الناشئة في علوم الحياة في الإمارة.

وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، ومحمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر، وأوليفير باومان، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس لايف ساينسز»، وسارة شاهين، مديرة مبيعات الأسواق الناشئة لقسم التسلسل السريري في «ثيرمو فيشر ساينتيفيك».

وتماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة الصحة - أبوظبي لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة، ستتيح مذكرة التفاهم للمبتكرين اختبار وتطوير حلولهم عبر حاضنة واسعة لتقديم خدمات قادرة على وضع بصمة إيجابية في القطاع، تزامناً مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي التي تمد الشركات الناشئة بكافة سبل الدعم والتمكين. وفضلاً عن ذلك، سيتعاون جميع الأطراف للارتقاء بالبحوث والبرامج السريرية، وتشكيل مجموعات لإدارة وتطوير مشاريع لدعم جهود تطوير الأدلة العلمية، بشكل يساهم بمواصلة تعزيز جودة التجارب السريرية في أبوظبي.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: « يسعدنا إبرام هذا التعاون الاستراتيجي مع شركاء مرموقين من شتى أرجاء العالم لتعزيز قدراتنا البحثية وتعزيز جهود الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مواصلين في دائرة الصحة - أبوظبي المضي في التزامنا برفد الرعاية الصحية العالمية بحلول مبتكرة».

من جانبه، قال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: « تحتضن منظومة مدينة مصدر المستثمرين والباحثين والمعلمين، إلى جانب منطقة حرة تضم شركات من جميع الأحجام، إذ تم تصميمها لتعزيز ودعم الابتكارات القادرة على وضع بصمة إيجابية».