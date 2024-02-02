«الوطني» يعقد جلسته الخامسة 7 فبراير الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الأربعاء الموافق 7 فبراير في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي ضمن محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوع « سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، كما سيطلع على التقارير الواردة من اللجان الدائمة للمجلس بشأن مستجدات أعمالها.