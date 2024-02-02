أطفال أبوظبي يطلقون رسائل من المجمع الثقافي إلى الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ورشتي عمل بعنوان «رسالة نحو الفضاء» يومي التاسع والسادس عشر من فبراير الحالي، وتستهدف الورشتان تعزيز معرفة الأطفال بصناعة الفضاء، وإكسابهم مهارة التعبير عن المشاعر وتعزيز روح الابتكار لديهم، انسجاماً مع جهود الدولة لتسليح النشء بالفنون الابداعية جنباً إلى جنب مع العلوم الحديثة.

ويقوم كل من الأطفال في الورشة بكتابة رسالة صادقة لشخص عزيز، تعبّر عن مشاعره أو اللحظات الجميلة التي قضياها معاً، وبعدها يضع الطفل الرسالة بعناية داخل بالون، وينفخه ويزينه بألوان زاهية، ثم يرسله إلى الفضاء.