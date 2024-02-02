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عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان التطورات الراهنة في المنطقة

عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان التطورات الراهنة في المنطقة
3 فبراير 2024 01:01

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وناقش سموه مع بوريل جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يتيح المجال لتدفق المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مكثف وبوتيرة متسارعة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار سموه إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتطلب تحركاً عاجلاً من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين وتخفيف معاناتهم.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جوزيب بوريل
منطقة الشرق الأوسط
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