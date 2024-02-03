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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الملابس الشتوية والوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الملابس الشتوية والوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة
3 فبراير 2024 11:02

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع الملابس الشتوية والوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 80993 قطعة من الملابس الشتوية على سكان عدة مناطق في قطاع غزة.

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وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 16 مطبخاً خيرياً لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات قطاع غزة، وشمل توزيع الوجبات 8000 آلاف أسرة تضم 32000 فرد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية 112993.
وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد أطلقت ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة»، حيث تتضمن نحو مليون وستمئة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية  لمواجهة البرد.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
غزة
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