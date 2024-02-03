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عبدالله بن زايد ووزير خارجية النرويج يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة

عبدالله بن زايد ووزير خارجية النرويج يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة
3 فبراير 2024 11:27

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم بحث المساعي الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وأهمية تعزيز الدعم الإنساني الدولي لأهالي غزة.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتوفير الحماية للمدنيين كافة بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بشكل مكثف ومستدام.

كما بحث سموه ومعالي إسبن بارث إيدي العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

المصدر: وام
النرويج
الإمارات
عبدالله بن زايد
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