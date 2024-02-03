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بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
3 فبراير 2024 12:25

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،.. أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تخصيص دولة الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار، لدعم جهود سعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار في غزة.

وبهذه المناسبة، أكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ومساندة سعادة سيغريد كاج في جهودها، لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

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وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى أمس، بسعادة السيدة كاج، والتي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد سموه في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
عبدالله بن زايد
الأونروا
غزة
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