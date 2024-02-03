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الحرس الوطني ينجح في إنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما

الحرس الوطني ينجح في إنقاذ شخصين كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما
3 فبراير 2024 15:19

نفذ الحرس الوطني متمثلاً في المركز الوطني للبحث والإنقاذ ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث، وبالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية، مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية كانا مفقودين في البحر، إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.
وبتوحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود تمكنت فرق البحث والإنقاذ، رغم الظروف الجوية، من تحديد موقع الشخصين اللذين كانا يعانيان تعباً وإرهاقاً شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
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