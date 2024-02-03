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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
3 فبراير 2024 18:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر ومثيرة للغبار، وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:27 والثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند الساعة 07:00.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والثاني عند الساعة 22:19.

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المصدر: وام
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