ضمن "الفارس الشهم 3".. إبحار سفينة مساعدات إماراتية ثانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أبحرت، ظهر اليوم، سفينة المساعدات الإماراتية الثانية وعلى متنها 4,544 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تحمل السفينة، التي انطلقت من ميناء الفجيرة، 4,303 أطنان من المواد الغذائية، 154 طنا من المواد الإيوائية، و87 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كان صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" قد أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في الخامس من نوفمبر الماضي ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتعاون مع مؤسسات العمل الإنساني في الدولة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق 15075 طنا من المساعدات، فيما بلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 151 طائرة.

يجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني حرصت خلاله الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.