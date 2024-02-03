الأحد 4 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام موظف بسداد 51 ألف درهم لشاكية

إلزام موظف بسداد 51 ألف درهم لشاكية
4 فبراير 2024 00:52

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مبادرات رائدة لترسيخ الأخوة الإنسانية عالمياً
خبراء دوليون: الإمارات رائدة في مواجهة التحديات البيئية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية وموظف «مسؤول مالي» يعمل لديها، بإلزام الموظف بدفع مبلغ 51 ألف درهم لشاكية؛ نظراً لكونه أخذ المبالغ منها من دون وجه حق خلال فترة عمله.
وأُقيمت دعوى قضائية ضد موظف يعمل لصالح مستثمرة لمزرعة، لعدم إرجاعه المبالغ المالية المستحقة والمشغولة في ذمته، فقد كانت المستثمرة تعمل على حصاد المزرعة الذي كان يحقق ربحية بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ولكن خلال آخر سنتين، أصبح هناك عجز مالي ولم يتم تحصيل الحصاد والاستفادة من ثمن المحاصيل التي تحصد كل عام، مما دفع المستثمرة للمطالبة بإلزام الموظف الذي كان يعمل لديها في وظيفة المسؤول المالي للمزرعة، بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره (51 ألف درهم)، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يحضر الموظف رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت براءة ذمته من المبالغ المشار إليه، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام الموظف برد ما تسلمه من الشاكية من دون وجه حق.

محكمة أبوظبي
محكمة أبوظبي الإدارية
الإمارات
محكمة أبوظبي المدنية
آخر الأخبار
مطالبات بمبادرة عربية بأدوات تنفيذ ناجحة لإنقاذ لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الدور العربي ضرورة لحلحلة أزمات لبنان
اليوم 00:53
غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود
اليوم 00:53
سيارة مدمرة في موقع غارة جوية أميركية في العراق (رويترز)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تشن غارات في العراق وسوريا
اليوم 00:53
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصومال.. «أتميس» تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
اليوم 00:53
الرئيس السنغالي ماكي سال
الأخبار العالمية
الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية
اليوم 00:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©