«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم 20 فعالية وبرنامجاً خلال «شهر الابتكار»

أبوظبي (وام)

تنظم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكثر من 20 فعالية، بالتزامن مع شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2024» وذلك في عدد من المدارس الحكومية بمشاركة الطلبة والكوادر التعليمية في مختلف المناطق، بهدف عرض آخر ابتكاراتهم وترسيخ مفهوم الابتكار لديهم نهجاً مستداماً في مختلف أوجه نشاطهم التعليمي والتربوي.

وحددت المؤسسة عدداً من المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة لتنظيم فعالياتها بمناسبة شهر الابتكار لتبدأ بالأول من فبراير وتتواصل حتى 29 فبراير.

تتنوع الفعاليات لتشمل مجالات الزراعة المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التعليم والتعلم والاستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع المبتكرة.

ويعرض الطلبة المشاركون مشاريعهم وابتكاراتهم إلى جانب المشاركة بورش متخصصة حول الابتكار وأهميته.

وأكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن شهر الابتكار منصة وطنية تحتفي بالابتكار والمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة في الميدان التربوي من أجل تعزيز الابتكار لدى الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بما يخدم تطور المنظومة التعليمية الوطنية.

وأوضح أن مشاركة المؤسسة في شهر الابتكار تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بشأن أهمية الابتكار وضرورة ترسيخه ثقافة مستدامة لدى الطلبة باعتباره من أهم مرتكزات المستقبل وقال: « سيتمكن الطلبة عبر مشاركتهم في شهر الابتكار من عرض مشاريعهم ومشاركة أفكارهم الإبداعية وتطوير معارفهم في هذا المجال الحيوي».

ونوه إلى حرص المؤسسة على تعزيز الابتكار إذ عملت على تطوير المرافق والمختبرات المتعلقة بالابتكار في مختلف المدارس الحكومية بهدف إتاحة المجال أمام الطلبة وإطلاق العنان لهم في هذا المجال لافتاً إلى حرص المؤسسة أيضا على دعم الجهود الوطنية في مجال الابتكار عبر إعداد أجيال من المبتكرين القادرين على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف المجالات.

تضم أجندة فعاليات المؤسسة خلال شهر الابتكار (مهرجان الابتكار) الذي يمتد طيلة شهر فبراير ويستعرض الطلبة المشاركون فيه مشاريعهم الابتكارية والريادية.

بدأ المهرجان في الأول من فبراير في إمارة أبوظبي ويتواصل حتى 6 من الشهر نفسه ويشمل العين والظفرة فيما انطلق اليوم في دبي على أن يقام في رأس الخيمة 10 فبراير وعجمان وأم القيوين 17 فبراير والشارقة 24 فبراير ليختتم محطاته في الفجيرة في 29 فبراير ويعرض الطلبة خلال المهرجان مشاريعهم مع مناقشتها مع المختصين ويشتمل المهرجان على ورش عمل ومحاضرات تعزز المعرفة وتحفز الإبداع لدى الطلبة.