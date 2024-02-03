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علوم الدار

ندوة علمية حول تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد

خلال توقيع اتفاقية التعاون على هامش الندوة (وام)
4 فبراير 2024 00:52

الشارقة (وام)

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نظمت جامعة الشارقة ممثلة في كلية الطب ندوة علمية ناقش خلالها المشاركون أحدث المستجدات العلمية والبحثية المتخصصة في تشخيص وطرق علاج أمراض السرطان في الجهاز الهضمي والكبد، وذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو الأميركية.
وأكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كلمة له خلال الندوة أهمية التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المتخصص مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة العالمية مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تضع البحث العلمي ضمن أهم أولوياتها، وتعمل على تطوير وإنشاء بيئة علمية وبحثية متخصصة في مختلف المجالات من خلال المختبرات العلمية والبحثية ومعاهد البحث العلمي.
من جانبه، نوه الدكتور ربيع حلواني مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية إلى الجهود التي يبذلها المعهد في تأسيس العديد من المختبرات والمراكز المتخصصة في مختلف فروع الطب والصحة خاصة مجالات الطب التطبيقي وأمراض السرطان، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الطبية وتعاون الفرق البحثية مع المؤسسات والمعاهد البحثية الدولية.
ناقشت الندوة خلال جلساتها العلمية، عدداً من المحاور والموضوعات منها، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الهضمي، وسرطان المعدة، وأحدث الابتكارات في تشخيص سرطان الجهاز الهضمي، وسرطان القنوات الصفراوية وغيرها من الموضوعات.
وشهدت الندوة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الشارقة وجامعة ولاية أوهايو وقعها عن الجامعة الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة، ومن جانب جامعة أوهايو الدكتور البروفيسور ماركوس دي ليما وميلي فالفيردي.
تمثل تلك الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والجهود الأكاديمية وإنشاء إطار للتعاون المتبادل وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
جامعة أوهايو
أمراض الجهاز الهضمي
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