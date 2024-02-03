سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك كمبوديا

بنوم بنه (وام)

قدم عبيد سعيد الظاهري أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى كمبوديا، إلى جلالة الملك نوردوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، وذلك خلال مراسم جرت في القصر الملكي في العاصمة بنوم بنه.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم له ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة كمبوديا، مؤكداً حرص الدولة على توثيق كافة أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يساهم في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبه، حمل جلالة نوردوم سيهاموني السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وتمنى جلالته للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم لتسهيل مهامه.