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انطلاق «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024» في دبي

انطلاق «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024» في دبي
4 فبراير 2024 00:52

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المُتقدمة، انطلاق النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، في المدينة التدريبية بالروية، بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومساعدي القائد العام، ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار الضباط، وقادة الفرق التكتيكية من مُختلف قارات العالم، وبمشاركة جماهيرية غفيرة من مختلف فئات المجتمع.
وعقب الافتتاح، انطلقت فعاليات أولى المنافسات التحدي، والمُتمثلة في تحدي «المسابقة التكتيكية»، والتي تتطلب من 6 أعضاء من الفرق كافة تحقيق أعلى مستوى انسجام تام على أعلى المستويات فيما بينهم والقدرة على التصويب الناري على الأهداف، إلى جانب التغلب على عامل الوقت، فيما ستخوض الفرق خلال الأيام الأربعة المُقبلة مسابقات تتمثل في مسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج، ومسابقة الهجوم، وكل مُسابقة تحتاج من كل فريق لاتباع أساليب تكتيكية وقدرات بدنية ومهارية من أجل حصد النقاط.
تتنافس الفرق التكتيكية فيما بينها خلال الأيام المُقبلة على جوائز التحدي التي تبلغ قيمتها 260 ألف دولار، سيتم توزيعها بشكل يومي على الفرق التي تحصد المراكز الثلاثة الأعلى الأولى، إلى جانب توزيعها على الفرق المُتصدرة في المجموع العام مع نهاية التحدي.

شرطة دبي تتصدر 
تمكن فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B» من حصد المركز الأول في أولى مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحصوله على 58 نقطة، فيما تمكن فريق شرطة دبي «A» من حصد المركز الثاني بحصوله على 57 نقطة، في حين حصل فريق شرطة كازاخستان على المركز الثالث بواقع 56 نقطة.
وتوّج اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور الشركاء الاستراتيجيين والرعاة وكبار ضباط شرطة دبي، الفرق الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى، وذلك ضمن مسابقة اليوم الأول لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «المسابقة التكتيكية»، والتي تطلبت من الفرق كافة تحقيق مستوى انسجام عالٍ، والقدرة على التصويب الناري على الأهداف بدقة، إلى جانب التغلب على عامل الوقت.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
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