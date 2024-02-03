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قائد عام الدفاع المدني يشهد تخريج 160 منتسباً من «الإطفاء التأسيسية»

جاسم المرزوقي مع الخريجين (وام)
4 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (وام)

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شهد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، حفل تخريج (160) منتسباً من دورة الإطفاء التأسيسية في مقر أكاديمية الدفاع المدني، بحضور العقيد عادل علي السمري مدير الأكاديمية.
وتعد هذه الدورة برنامجاً دولياً معتمداً من قبل المؤتمر الدولي لاعتماد خدمات مكافحة الحرائق (IFSAC)، ومجلس منح المؤهلات في خدمات الدفاع المدني العالمي (PRO BOARD)، إلى جانب اعتماد نظام التدريب من منظمة المعتمدون الدوليون للتعليم المستمر والتدريب (IACT).
وتضمنت الدورة التي استمرت لمدة (21) أسبوعاً، معارف نظرية ومهارات عملية في مجال الإطفاء والإنقاذ والمواد الخطرة، والتعامل مع الكوارث بأنواعها كافة، كما اكتسب الخريجون مهارات متعددة تجعلهم قادرين على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، والتخفيف من آثار الحرائق والحوادث، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

الدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني
الإمارات
أكاديمية الدفاع المدني
جاسم محمد المرزوقي
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