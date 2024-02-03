مهرجان الظفرة يتوج الفائزين في مسابقة المحالب المجاهيم ومزاينة الإبل

الظفرة (الاتحاد)

توج مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة الفائزين في مسابقة المحالب لفئة المجاهيم، ومزاينة الإبل لفئة المفاريد التلاد (1 و2) والشركاء، بحضور عددٍ من المسؤولين وكبار مُلاك الإبل وجمهور المزاينات والمسابقات التراثية من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن منافسات اليوم الخامس عشر في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت مسابقة المحالب في شوط المجاهيم الشرايا عن فوز الناقة «الخمرية» لمالكها مسلم محمد صالح مسن بالمركز الأول بمجموع حلبات بلغ 114 كيلو و200 جرام، وجاءت بالمركز الثاني «طويلة» لمالكها أحمد سعيد بخيت زعبنوت بوزن 113 كيلو و500 جرام، وكان المركز الثالث من نصيب «دهامة» لمالكها صالح سالم صالح حريز المحرمي بوزن 110 كيلو و900 جرام.

وفي مسابقة المحالب لشوط المجاهيم المفتوح، نالت المركز الأول الناقة «اهيبح» لمالكها ناجي سعيد ناجي يوخوش زعبنوت بمجموع حلبات بلغ 117 كيلو و500 جرام، ونالت المركز الثاني «مرفوعه» لمالكها حكيم علي مسلم زعبنوت بوزن 104 كيلو و900 جرام، وحلت بالمركز الثالث «الظفرة» لمالكها عبدالله سالم سالمين المنهالي بوزن 103 كيلو و200 جرام.

أما في مزاينة الإبل، فقد سجلت النتائج في الشوط الرئيسي مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم، فوز «شناح» لمالكها محمد علي محمد جابر المنصوري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في الشوط الرئيسي مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات «الذيبه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «النايفه» لمالكها سعد محمد علي غويرب.

وحصدت المركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات «الدانه» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، فيما ذهب المركز الأول في شوط مفاريد الشرايا الشركاء - مجاهيم إلى «الشيخة» لمالكها ناصر قعيط عبد الله المنهالي.

وفي شوط مفاريد الشرايا الشركاء - محليات، نالت المركز الأول «مزون» لمالكها محمد علي صالح مسلم المحرمي.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط المفاريد الشرايا (1 و2) والمهجنات الأصايل 1، بالدخول إلى شبوك المبيت صباح اليوم، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، استعداداً لتحكيمها من لجان التحكيم.