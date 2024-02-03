الأحد 4 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد وباربرا ليف يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها الإنسانية

عبدالله بن زايد وباربرا ليف يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها الإنسانية
3 فبراير 2024 23:49

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وباربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه اليوم في أبوظبي مع باربرا ليف، وجرى خلاله بحث التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة وسبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود
تواصل الجهود الدبلوماسية لإقرار هدنة في غزة
  • وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على الأولوية الملحة للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي تعاني منه المنطقة.

وأشار سموه إلى أن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الاحتلال، يتطلب تكثيف المساعي المبذولة من الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين بشكل مكثف ومستدام.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
باربرا ليف
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
مطالبات بمبادرة عربية بأدوات تنفيذ ناجحة لإنقاذ لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الدور العربي ضرورة لحلحلة أزمات لبنان
اليوم 00:53
غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود
اليوم 00:53
سيارة مدمرة في موقع غارة جوية أميركية في العراق (رويترز)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تشن غارات في العراق وسوريا
اليوم 00:53
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصومال.. «أتميس» تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
اليوم 00:53
الرئيس السنغالي ماكي سال
الأخبار العالمية
الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية
اليوم 00:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©