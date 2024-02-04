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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
4 فبراير 2024 10:03

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

أكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي: 3.4 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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