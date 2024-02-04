"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

أكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي: 3.4 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.