مكتبة أجيال المستقبل تطلق "مهرجان استدامة الابتكار"

أطلقت "مكتبة أجيال المستقبل" بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، "مهرجان استدامة الابتكار" تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وذلك تزامناً مع "شهر الابتكار" الذي بدأت فعالياته بداية هذا الشهر تحت شعار "الإمارات تبتكر 2024" تعزيزاً لثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع وتوعية الأجيال وخاصة طلبة المدارس بأهمية القراءة والاطلاع باعتبارها بوابة الابتكار.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إن شهر الابتكار يؤكد التزام الحكومة بتعزيز الابتكار ودعم المبادرات الإبداعية لتشجيع الأفراد والشركات على تطوير وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والأكاديمي لتعزيز بيئة الابتكار.

وأكدت أن حكومة الإمارات اعتمدت استراتيجية الإمارات للابتكار لتعزيز الابتكار في مختلف قطاعات المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بدعم وتمويل المشاريع الابتكارية والبحث العلمي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات كما تشجع على تكوين شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والأكاديمي، لتعزيز التبادل المستدام للمعرفة وتحفيز الابتكار.

وقالت إن الاستثمار في البحث والتطوير جزء أساسي من استراتيجية بناء مستقبل الحداثة الإماراتية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار في المنطقة والعالم.

شارك في المهرجان أكثر من 150 طالباً وطالبة من عدد من المدارس الحكومية والخاصة في منطقة العين التعليمية قدموا عروضاً لابتكارات قاموا بإعدادها أمام الحضور.

واختتمت الفعاليات بتكريم كل الداعمين والمشاركين بالمهرجان من إدارات المدارس والمشرفين على الطلبة فضلاً عن الطلبة الذين قدموا عروضاً متعددة، كما تم توزيع الهدايا على المبتكرين المتميزين والمتطوعين المنظمين للفعالية.