الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده
4 فبراير 2024 13:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة، إلى فخامة رانيل ويكراماسينغها رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس رانيل ويكراماسينغها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حماية البيئة مسؤولية كل أفراد المجتمع
أبوظبي تتسلم راية تنظيم المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم 2027

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي دينيش غوناواردانا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
سريلانكا
آخر الأخبار
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:08
استقرار أسعار النفط
اقتصاد
استقرار أسعار النفط
اليوم 08:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©