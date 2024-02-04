بلدية أم القيوين توقع اتفاقية لصيانة المسطحات الخضراء

وقعت دائرة بلدية أم القيوين، اتفاقية تعاون، مع شركة المشرق لخدمات الري، لصيانة المسطحات الخضراء في الإمارة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لبناء أفضل الممارسات في مجال الاستدامة بشكل فعال، وتوحيد جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الشركة خبراتها وخدماتها في مجال الزراعة والري.

وقع الإتفاقية، في مقر الدائرة، سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام البلدية، وبيتر مايكل هارادين مدير الشركة.

وتهدف الإتفاقية إلى رفع كفاءة الخدمات الزراعية في الإمارة وتعزيز جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع والإمارة والارتقاء بها لأفضل المستويات.

وسيتم بموجب الإتفاقية، صيانة المسطحات الخضراء في إمارة أم القيوين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الزراعة بشكل عام والزراعة التجميلية خاصة، إلى جانب تنظيم شبكات الري وتزيين الشوارع والطرقات والحدائق بالزهور والأشجار الجميلة والاهتمام بالزراعة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد سعادة مدير عام البلدية، حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التكامل مع الشركات الرائدة في المجال الزراعي والبيئي، وفتح آفاق التعاون المشترك ما يحقق أهداف البلدية لاستمرارية الاستدامة في بسط المساحات الخضراء، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد المائية.

وتعتبر شركة المشرق لخدمات الري من أوائل الشركات الرائدة التي تأسست في دولة الإمارات منذ سنة 1977 والتي تعنى في تصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الزراعية المتكاملة وأنظمة الري الحديثة في الإمارات.