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شرطة دبي تضيف سيارة لوتس الكهربائية الفارهة لأسطول دورياتها

شرطة دبي تضيف سيارة لوتس الكهربائية الفارهة لأسطول دورياتها
4 فبراير 2024 14:25

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة " لوتس Eletre R " التي تعتبر من السيارات الكهربائية الفارهة لتنضم لأسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية.

ودشن العميد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارة الكهربائية بحضور رمزي الاتات، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات العامة في شركة لوتس، وعدد من كبار الضباط.

واطلع العميد الجلاف، على مواصفات سيارات لوتس Eletre R؛ التي تتمتع بمحركين كهربائيين يجتمعان لتوليد قوة 905 أحصنة، ويوفر نظام الدفع الكهربائي الكامل توازناً بين الأداء العالي، والاستجابة السريعة، ومدى السير الطويل وصولاً إلى 600 كيلومتر، حيث تصنف لوتس Eletre R كأسرع سيارة دفع رباعي كهربائية بمحركين في العالم، تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأشاد العميد الجلاف بالتعاون الوثيق مع شركة لوتس، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية الفارهة إلى أسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و"بوليفارد الشيخ محمد بن راشد" و"جيبي آر"، وغيرها من المناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

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وأضاف أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة لوتس في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

وقال رمزي الاتات، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات العامة في لوتس "يسرنا أن نتعاون مع شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية- إدارة الشرطة السياحية"، لافتاً إلى أن شرطة دبي دائما تبحث عن حلول مستدامة باستخدام التكنولوجيا لمستقبل أفضل وسيارة لوتس تدعم هذا التوجه، وإن سيارة لوتس ايليترا سيارة متعددة الاستعمال ولا تصدر أي انبعاثات مضرة بالبيئة وستساهم في دعم عمليات شرطة دبي".

وفي ختام حفل التدشين، سلم العميد الجلاف درعاً تذكارية إلى رمزي الاتات، وتم التقاط الصور التذكارية.

المصدر: وام
شرطة دبي
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