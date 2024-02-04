الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية تتراوح بين 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 52:00.

الموج في بحر عمان مضطرب. ويحدث المد الأول عند 38 :19 والمد الثاني عند الساعة 45: 04 والجزر الأول عند الساعة 53 :11 والجزر الثاني عند الساعة 27 :00.