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«السوربون أبوظبي» تعلن 2024 عاماً للفرنكفونية

«السوربون أبوظبي» تعلن 2024 عاماً للفرنكفونية
5 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت شعار «سيمفونية الأصوات الفرنسية»، أطلقت جامعة السوربون أبوظبي مبادرة «السنة الفرنكفونية لعام 2024»، ويهدف الاحتفال، المكرس للغة الفرنسية والثقافات الفرنكفونية، إلى إبراز التنوع الثري ضمن العالم الناطق بالفرنسية وتعزيز الحوار بين الحضارات.
وبالتعاون مع المعهد الفرنسي في الدولة، يقام الحدث الافتتاحي للسنة الفرنكفونية، في حرم جامعة السوربون أبوظبي، بحضور ضيوف بارزين، يتقدمهم نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى الدولة، والبروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، والبروفيسور فيليب مونيريه، مدير UFR de Lettres في جامعة السوربون باريس.. وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز: « بينما نشرع في السنة الفرنكفونية، يسعدني أن أشهد تقارب الثقافات والاحتفال بالتنوع اللغوي الفرنسي في جامعة السوربون أبوظبي والتأكيد على هويتنا الناطقة بالفرنسية».

جامعة السوربون أبوظبي
السوربون أبوظبي
الإمارات
جامعة السوربون
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