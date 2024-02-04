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رئيس الدولة ورئيس جمهورية القمر المتحدة يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس جمهورية القمر المتحدة يبحثان علاقات البلدين
4 فبراير 2024 20:04

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، مجالات التعاون بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يتماشى مع أولويات التنمية، وتحقيق الازدهار المستدام في البلدين.
كما هنأ سموه، خلال الاتصال الهاتفي، فخامة غزالي عثماني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية القمر المتحدة لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.
وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس غزالي عثماني التوفيق والنجاح في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والتقدم، متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً خلال المرحلة المقبلة في سبيل تعزيز علاقات البلدين لما فيه الخير لشعبيهما.
من جانبه، أعرب الرئيس القمري عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه، مؤكداً حرصه المتبادل على تعزيز علاقات البلدين ودفعها إلى مستويات أرحب من التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
غزالي عثماني
جمهورية القمر المتحدة
اتصال هاتفي
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